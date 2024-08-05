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Новое правительство 2024 ,  
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Путин на встрече с Володиным и Матвиенко поблагодарил их за работу

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Новое правительство 2024

Путин на встрече с Володиным и Матвиенко поблагодарил их за работу
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Президент России Владимир Путин встретился со спикерами Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным и поблагодарил их за работу в ходе весенней сессии, передает пресс-служба Кремля.

«Хочу поблагодарить сенаторов и депутатов Государственной думы за огромный объем проделанной работы, причем вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с правительством. Имею в виду все направления нашей деятельности — и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока», — сказал Путин.

Спикеры обеих палат парламента рассказали главе государства, что за время весенней сессии был принят 331 закон.

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Совет Федерации завершил весеннюю сессию 2 августа, Госдума — 31 июля. «Государственная дума впервые за всю историю современной России формировала правительство», — напомнил Володин на последнем заседании весенней сессии. Так, Госдума утвердила кандидатуры на должности федеральных министров и вице-премьеров, а Совфед — руководителей силового блока (Минобороны, МВД, МЧС и Минюст) и МИД России.

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