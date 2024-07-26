Депутат от «Новых людей» решил уйти из Госдумы ради бизнеса
Член Госдумы от «Новых людей» Григорий Шилкин решил досрочно сдать депутатский мандат, сообщили РБК в пресс-службе партии.
«Григорий Шилкин слагает с себя полномочия депутата Госдумы, поскольку решил вернуться к работе в сфере предпринимательства», — говорится в релизе. При этом Шилкин останется в партии, уточнили в пресс-службе.
«Продолжим с ним работу по всем нашим ключевым направлениям. И особенно по мониторингу качества законов для предпринимателей», — рассказали в партии.
Решение о том, кто займет место депутата, в ближайшее время примет Центральный совет «Новых людей».
Григорий Шилкин — эксперт в области энергетики. Он окончил Архангельский лесотехнический колледж Госкомвуза России и Всероссийский заочный финансово-экономический институт.
Шилкин начал карьеру на Краснофлотском машиностроительном заводе, затем работал инженером в РАО «Энергосбыт» ОАО «Архэнерго». Он является создателем объединенного электросетевого комплекса, обслуживающего свыше 1400 км электросетей в Архангельской области, а также генеральным директором Архангельского специализированного энергетического предприятия.
В Госдуме Шилкин стал членом комитета по энергетике и членом комиссии Федерального собрания по обеспечению жилищных прав граждан. Депутатом Госдумы от фракции «Новые люди» он стал 19 сентября 2021 года.
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