Депутат от «Новых людей» решил уйти из Госдумы ради бизнеса

Григорий Шилкин (Фото: duma.gov.ru)

Член Госдумы от «Новых людей» Григорий Шилкин решил досрочно сдать депутатский мандат, сообщили РБК в пресс-службе партии.

«Григорий Шилкин слагает с себя полномочия депутата Госдумы, поскольку решил вернуться к работе в сфере предпринимательства», — говорится в релизе. При этом Шилкин останется в партии, уточнили в пресс-службе.

«Продолжим с ним работу по всем нашим ключевым направлениям. И особенно по мониторингу качества законов для предпринимателей», — рассказали в партии.

Решение о том, кто займет место депутата, в ближайшее время примет Центральный совет «Новых людей».