Появились кадры с обрушивающимся второй день подряд домом в Петербурге

Как в Петербурге второй день обрушивается дом. Фото

Фото: Елена Михина / MR7 Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Фото: Елена Михина / MR7 Фото: Елена Михина / MR7 Фото: Елена Михина / MR7 Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Сети появились фотографии последствия обрушения дома на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге. На фотографиях можно увидеть просевшие стены внутри дома, перекрытую территорию снаружи.

ЧП произошло накануне, 4 августа. Жители дома 1/44 на улице Большой Зелениной заметили, что в квартирах начали вскрываться полы. 30 жильцов были срочно эвакуированы. Как сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, в доме произошло отслоение пола от стены и оседание старой кирпичной кладки при проведении работ по капитальному ремонту. По словам одного из жителей дома, более полугода в здании велись работы по укреплению фундамента, которые «закончились трещиной через весь фасад».

Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ» (ч. 1, ст. 216 УК), наказание за которое — лишение свободы на срок до трех лет.