 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Петербурге людей эвакуировали из дома из-за обрушения в ходе ремонта

В Санкт-Петербурге эвакуировали жителей дома из-за «оседания деформированных конструкций», сообщает в телеграм-канале пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

По словам вице-губернатора Евгения Разумишкина, который прибыл на место обрушения, при проведении работ по капитальному ремонту произошло «отслоение пола от стены и оседание старой кирпичной кладки» дома на Большой Зелениной, 1/44.

«Противоаварийные меры были приняты незамедлительно. Ремонтные работы производятся в расселенной части здания. Жильцы боковых частей дома также временно расселены и обеспечены всем необходимым», — добавила пресс-служба.

Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до восьми
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

По данным «Фонтанка.ру», жильцы рассказали, что в квартирах начали «вскрываться полы», после чего людей начали эвакуировать. По словам одного из жителей дома, более полугода в здании велись работы по укреплению фундамента, которые «закончились трещиной через весь фасад».

Из дома эвакуировали около 30 человек, сообщили изданию в пресс-службе Петроградского района. Для них организовали питание. В настоящее время проводят восстановительные работы, о сроках их окончания не уточняют.

Разумишкин подчеркнул, что никто не пострадал, угрозы обрушения здания нет. Капитальный ремонт дома продолжится. После завершения детального обследования специалисты укрепят конструкции здания. В частности, администрация города сообщила, что будут заменены все деревянные перекрытия, укреплены фасады.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС и МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в администрацию Петроградского района, Следственный комитет и прокуратуру города.

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Санкт-Петербург обрушение здания эвакуация
Материалы по теме
В городе под Челябинском объявили эвакуацию из-за угрозы подтопления
Общество
Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле достигло десяти
Общество
В Нижнем Тагиле объявили 3 августа днем траура после обрушения дома
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
МЧС сообщило об обстреле Шебекино и окрестностейПолитика, 01:43
Премьер Британии назвал бандитизмом массовые беспорядки в странеПолитика, 01:30
В Петербурге людей эвакуировали из дома из-за обрушения в ходе ремонтаОбщество, 01:17
В Москве мужчина выстрелил в людей на самокатахОбщество, 00:39
В Харькове прогремели взрывыПолитика, 00:31
Власти Мали решили разорвать дипотношения с УкраинойПолитика, 00:00
Импорт виски ушедших из России брендов вернулся на досанкционный уровеньВино, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сборная США вышла в лидеры медального зачета ОлимпиадыСпорт, 04 авг, 23:53
Журналистам из России не дали сделать фото Андреевой и Шнайдер с медалямиСпорт, 04 авг, 23:39
Судьбу золота на 100 м решил фотофиниш. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 04 авг, 23:15
WSJ узнал, что Иран отказался смягчить ответ на гибель ХанииПолитика, 04 авг, 23:13
Лайлс завоевал золото ОИ в беге на 100 м с преимуществом в 0,005 секундыСпорт, 04 авг, 23:05
Пожарные минимизировали угрозу распространения огня в ростовском АзовеОбщество, 04 авг, 22:59
В Латвии попросили кабмин возместить €7,3 млн за поддержку беженцевПолитика, 04 авг, 22:39