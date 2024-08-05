В Петербурге людей эвакуировали из дома из-за обрушения в ходе ремонта

В Санкт-Петербурге эвакуировали жителей дома из-за «оседания деформированных конструкций», сообщает в телеграм-канале пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

По словам вице-губернатора Евгения Разумишкина, который прибыл на место обрушения, при проведении работ по капитальному ремонту произошло «отслоение пола от стены и оседание старой кирпичной кладки» дома на Большой Зелениной, 1/44.

«Противоаварийные меры были приняты незамедлительно. Ремонтные работы производятся в расселенной части здания. Жильцы боковых частей дома также временно расселены и обеспечены всем необходимым», — добавила пресс-служба.

По данным «Фонтанка.ру», жильцы рассказали, что в квартирах начали «вскрываться полы», после чего людей начали эвакуировать. По словам одного из жителей дома, более полугода в здании велись работы по укреплению фундамента, которые «закончились трещиной через весь фасад».

Из дома эвакуировали около 30 человек, сообщили изданию в пресс-службе Петроградского района. Для них организовали питание. В настоящее время проводят восстановительные работы, о сроках их окончания не уточняют.

Разумишкин подчеркнул, что никто не пострадал, угрозы обрушения здания нет. Капитальный ремонт дома продолжится. После завершения детального обследования специалисты укрепят конструкции здания. В частности, администрация города сообщила, что будут заменены все деревянные перекрытия, укреплены фасады.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС и МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в администрацию Петроградского района, Следственный комитет и прокуратуру города.