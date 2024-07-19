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Общество ,  
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Дипломаты сообщили о помощи задержанным за драку в Анталье россиянкам

Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press
Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press

Российские дипломаты следят за развитием ситуации с туристками в аэропорту Антальи, которые в результате стычки со службой безопасности оказались под подпиской о невыезде, сообщило генконсульство России в городе-курорте.

По сведениям диппредставительства, действия россиянок в суде были квалифицированы как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу, поэтому турецкий суд еще 7 июня вынес решение о запрете на выезд из страны на период судебного разбирательства.

«Дипломаты находятся в контакте с россиянками и их близкими и продолжат отслеживать вопросы соблюдения их прав и законных интересов в ходе разбирательства по упомянутому делу», — отмечается в сообщении. Там заверили, что российские представители оперативно подключились к урегулированию инцидента, обращались в местные компетентные органы, направили Турции соответствующую официальную ноту.

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Фото:Walter G. Allgower / imagebroker.com / Global Look Press

Генконсульство призвало россиян «максимально ответственно планировать» свои зарубежные поездки и помнить, что за границей они подпадают под иностранную юрисдикцию и обязаны соблюдать законы и нормы страны пребывания.

По информации телеграм-канала Shot, туристки утверждают, что местные полицейские задержали их в аэропорту, жестоко избили и вырвали ногти. По его сведениям, перед полетом в Анталью женщины купили джин и выпили примерно по 200 мл на каждую. На месте одну из них не пропустили пограничники, из-за чего начался скандал.

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