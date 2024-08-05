В Приморье закрыли нелегальный детский лагерь на острове Аскольд
В Приморском крае закрыли незаконно работавший детский лагерь «Аскольд» на одноименном острове, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора города Фокино Владимира Синенко. Инспекторы выяснили, что детский лагерь не включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, поэтому не вправе оказывать свои услуги.
Постройки на острове возвели «самовольно», они не обеспечивают соблюдение требований безопасности объектов и создают угрозу жизни и здоровью детей, решили в прокуратуре.
Телеграм-канал Newsbox24.tv сообщил, что в детском лагере на острове Аскольд детей заставляли спать на мокрых после дождя матрасах, поскольку в домике, где жили дети, было окно без стекол, из-за чего кровати намокли. Работники лагеря попросили десятилетнюю девочку помыть туалет, она отказалась, за что, по данным телеграм-канала, ее назвали «чудовищем в косичках». Родители школьницы приехали на катере друзей и забрали дочь домой. Путевка в лагерь стоила 32 тыс. руб., отмечает Newsbox24.tv.
Возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности несовершеннолетних. Проживая в лагере, дети жаловались на отсутствие горячей воды, нехватку продуктов питания и антисанитарию.
Детей должны эвакуировать с острова, но организовать вывоз удастся при улучшении погодных условий, отметили в пресс-службе прокуратуры.
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