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В Петербурге продолжил рушиться поврежденный при ремонте дом

В Петербурге продолжил рушиться поврежденный при ремонте дом
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Обрушение дома, поврежденного накануне из-за ошибок при ремонте, продолжилось в Санкт-Петербурге, сообщили «Фонтанка» и «78.ru».

Как сообщили очевидцы, рухнули внутренние перекрытия с последнего по первый этаж. Территория оцеплена.

Следователи провели проверку и возбудили дело о нарушении правил безопасности при строительных работах из-за частичного обрушения кирпичной кладки несущей стены здания, сообщили РБК в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

«Дело <...> возбуждено по ст. 216 ч. 1 УК РФ», — уточнили там. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

РБК также обратился за комментарием в пресс-службу администрации Петроградского района.

В Петербурге людей эвакуировали из дома из-за обрушения в ходе ремонта
Общество

По информации следствия, 5 августа во время капитального ремонта жилого дома 1/44 по улице Большая Зеленина произошло повреждение стены. Пострадавших нет, жильцы эвакуированы, заверили в СК.

Обрушение стало возможным из-за того, что во время ремонта, который идет с февраля 2024 года, работники подрядной организации нарушили правила безопасности, считают в СК. «Собственникам помещений жилого дома был причинен материальный ущерб свыше 500 тыс. руб., то есть в крупном размере», — добавили там.

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