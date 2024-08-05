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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры уничтожения двух танков Leopard

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры уничтожения двух танков Leopard
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Российские военные уничтожили два танка Leopard, стоявших на вооружении Украины, в Харьковской области, сообщает Минобороны.

«В ходе разведывательных мероприятий в двух районах Харьковской области военнослужащие <...> выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard ВСУ, которые вели огонь по позициям российских подразделений», — уточнили в оборонном ведомстве.

Танки удалось уничтожить военным из группировки войск «Запад» в Харьковской области. По Leopard ударили барражирующим боеприпасом «Ланцет» и высокоточным снарядом «Краснополь».

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Танк Leopard 2

Германия и ее союзники начали поставлять Украине танки Leopard в 2023 году, по подсчетам Süddeutsche Zeitung (SZ), Киев получил около 230 таких машин.

Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении Leopard в зоне военной операции. По оценке SZ, только во время попытки контрнаступления Киева летом 2023 года ВСУ потеряли более 20 танков.

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танк Leopard Минобороны Харьковская область ВСУ Украина
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