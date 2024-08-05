Северное сияние наблюдалось над Россией из-за магнитной бури. Фото
В результате прошедшей на выходных на Земле магнитной бури над северными районами России наблюдалось северное сияние.
Уровень магнитной бури был между средним и сильным.
По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ РАН, в воскресенье, 4 августа, около 11 утра по московскому времени к Земле пришло облако плазмы от солнечного выброса, планета была погружена в солнечное вещество.
Хотя выброс был слабым, по планете ударило локальное плотное образование внутри облака.
В результате вечером 4 августа над севером России сформировалась зона полярных сияний.
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