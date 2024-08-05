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Северное сияние наблюдалось над Россией из-за магнитной бури. Фото

Жители заметили северное сияние над Россией из-за магнитной бури

Ленинградская область
Тверская область
Осинский район, Иркутская область
Енисейск, Красноярский край
Рейс над Сыктывкаром
Республика Алтай
Республика Алтай
Новосибирская область
Псковская область
Киров
Ленинградская область
Тверская область
Осинский район, Иркутская область
Енисейск, Красноярский край
Рейс над Сыктывкаром
Республика Алтай
Республика Алтай
Новосибирская область
Псковская область
Киров
Ленинградская область
(Фото: Катя Стрельникова / Astrophotoboloto / Telegram)
Тверская область
(Фото: Екатерина Царева / Vasilmih / VK)
Осинский район, Иркутская область
(Фото: Иннокентий Серебренников / irkutskplanetarium / Telegram)
Енисейск, Красноярский край
(Фото: Ольга Сидорова / VK)
Рейс над Сыктывкаром
(Фото: Yasnova_ya / Astrophotoboloto / Telegram)
Республика Алтай
(Фото: r.ziatdinov / VK)
Республика Алтай
(Фото: Repko.anna / VK)
Новосибирская область
(Фото: QXina / Astrophotoboloto / Telegram)
Псковская область
(Фото: Astrophotoboloto / Telegram)
Киров
(Фото: Astrophotoboloto / Telegram)

В результате прошедшей на выходных на Земле магнитной бури над северными районами России наблюдалось северное сияние.

Уровень магнитной бури был между средним и сильным.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ РАН, в воскресенье, 4 августа, около 11 утра по московскому времени к Земле пришло облако плазмы от солнечного выброса, планета была погружена в солнечное вещество.

Хотя выброс был слабым, по планете ударило локальное плотное образование внутри облака.

В результате вечером 4 августа над севером России сформировалась зона полярных сияний.

На Земле закончилась сильная магнитная буря
Общество
Фото:Michael Eichhammer / ТАСС

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