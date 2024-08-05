Минобороны показало кадры работы БМП-2М с модулем «Бережок»

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Экипаж БМП-2М с боевым модулем «Бережок» группировки российских военных «Север» уничтожил замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

«Наводчик проверяет, все ли в порядке, но через считаные секунды в 10 м от БМП ложится мина 120-го калибра. Удар помогает выдержать обновленная стальная броня, толщина которой достигает 23 мм», — уточнили в пресс-службе ведомства.

ВСУ выпустили по «Бережку» противотанковую управляемую ракету, но она не достигла цели, добавили в Минобороны.

«В плане стрельбы машина настроена хорошо. Проблем со стрельбой не бывает. Изменилась система наблюдения. Теперь стоит тепловизор. В пределах 5 км круговой обзор, я могу наблюдать за целью и видеть все передвижения противника», — отметил наводчик-оператор БМП-2М с позывным Утюг.

В Минобороны отметили, что экипаж справился с задачей, а ВСУ оставили позиции. Группировка «Север» работает на харьковском направлении.