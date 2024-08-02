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Метеорологи спрогнозировали на выходные магнитную бурю

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Солнечная активность привела к тому, что в предстоящие выходные на Земле вновь будут наблюдаться магнитные бури. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он напомнил, что в начале этой недели планету уже накрывало такое явление, вопреки прогнозам оказавшееся слабым. «Солнце не собирается успокаиваться, и на нем с завидным постоянством продолжаются вспышки, интенсивность которых вплотную подбирается к максимально возможному классу Х», — написал он в телеграм-канале.

Поэтому ближе к вечеру в субботу, 3 августа, стоит ожидать новых волнений магнитного поля планеты, которые продолжатся до полудня воскресенья, 4 августа. «Расчетные модели прогнозируют, что интенсивность возмущения магнитосферы Земли достигнет среднего уровня, класса G2, с пиком активности сразу после полуночи», — добавил специалист.

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Фото:DimaBerlin / Fotodom / Shutterstock

Аналогичный прогноз дает и Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По ее данным, в субботу и воскресенье вероятность возникновения магнитной бури составляет 30%. Ожидается, что магнитосфера начнет возмущаться со второй половины дня 3 августа и в это же время 4 августа успокоится.

Затем, по прогнозам метеорологов, заметных колебаний магнитного поля Земли не стоит ожидать до середины третьей декады августа.

Магнитные бури могут вызывать сбои в работе энергосистем и навигации, а также влияют на пути миграции птиц и животных. Что касается влияния на здоровье людей, этот аспект остается неизученным, но склонным к метеозависимости людям рекомендуют полноценно отдыхать, избегать стрессов и переутомления.

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