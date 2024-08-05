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Общество ,  
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Пожар в Азове полностью потушили

В Азове в Ростовской области полностью потушили пожар на складе автопокрышек, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

В настоящее время проводится разбор и проливка конструкций.

Пожар в промзоне Азова локализовали
Общество
Фото:МЧС России по Ростовской области

Сообщения о крупном пожаре в Азове начали появляться около 17:00 мск 4 августа. В МЧС рассказали, что на улице Дружбы загорелись мусор и покрышки на открытой территории.

Пожар в Азове полностью потушили
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что возгорание произошло на складе автопокрышек, и предупредил об угрозе распространения огня на соседние объекты, в том числе на склад горюче-смазочных материалов. К 18:19 мск пожар локализовали на площади 5 тыс. кв. м.

Местное издание «Тютина» отмечало, что пожар произошел в районе нефтебазы. По информации портала 161.ru, столб черного дыма, который поднялся с места возгорания, был виден жителям Батайска и западной части Ростова.

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