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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении украинских установок ПВО С-125

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125 и пункт дислокации «иностранных наемников ВСУ» в зоне военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Удары нанесли подразделения группировки войск «Днепр».

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> поражены две пусковые установки ЗРК С-125, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — говорится в сообщении.

С-125 — советский зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия. Был принят на вооружение в ВС СССР в 1961 году. Используется в качестве средства ПВО в Египте, Сирии, Ливии, Мьянме и др.

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Кроме того, российские подразделения ударили по складам горючего украинской армии, пункту временной дислокации подразделений иностранных наемников и военной техники и живой силе ВСУ в 138 районах.

По информации Минобороны, на данном направлении ВСУ потеряли до 80 военнослужащих. Также подразделения поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства и 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапира».

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