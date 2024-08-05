На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«На севере Израиля прозвучали сирены», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

ЦАХАЛ написала о воздушной тревоге в 2:02 и в 2:19 мск. В 2:29 израильские военные объявили о тревоге в поселении Ирон на севере Израиля. В 0:06 мск ЦАХАЛ сообщила о сиренах тревоги в поселении Снир, однако через 21 минуту объявила, что это была ложная тревога.

Накануне, на севере Израиля, в Галилее, система ПВО «Железный купол» перехватила ракеты, выпущенных с территории Ливана. По данным арабского телеканала Al Mayadeen, было выпущено 50 ракет (в частности, из ракетных систем залпового огня).

1 августа в северной части Израиля также звучали сирены воздушной тревоги. Тогда ЦАХАЛ отчиталась, что в Галилее перехвачены «множество ракет», а остальные упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало, добавили тогда израильские военные.