МЧС сообщило об обстреле Шебекино и окрестностей
Шебекино и Шебекинский городской округ попали под обстрел, сообщает управление МЧС по Белгородской области.
«Внимание! Ведется обстрел Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.
Накануне, в ночь с 3 на 4 августа российская ПВО сбила два дрона над областью. Минобороны России уточнило, что сбитые беспилотники были самолетного типа.
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