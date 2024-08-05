МЧС сообщило об обстреле Шебекино и окрестностей

Шебекино и Шебекинский городской округ попали под обстрел, сообщает управление МЧС по Белгородской области.

«Внимание! Ведется обстрел Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Накануне, в ночь с 3 на 4 августа российская ПВО сбила два дрона над областью. Минобороны России уточнило, что сбитые беспилотники были самолетного типа.