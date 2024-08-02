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Общество ,  
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Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до восьми

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Спасатели обнаружили под завалами дома, обрушившегося 1 августа в Нижнем Тагиле, тело восьмого погибшего, сообщило МЧС.

Специалисты министерства работают больше суток, за это время из-под обломков удалось вытащить живыми нескольких жильцов рухнувшей пятиэтажки. Также они достали тела восьми погибших, среди которых как минимум четверо — дети.

Седьмого погибшего обнаружили под обломками дома в Нижнем Тагиле
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

С места уже вывезено порядка 1 тыс. т обломков строительных конструкций и мусора.

Как рассказал спасатель международного класса «Центроспаса» Дмитрий Коринный, работа осложняется большим количеством пыли, которую слегка прибил прошедший в городе дождь. «Особенность завала таковы, что есть полости, в которых есть возможность обнаружения людей», — отметил он.

Коринный также объяснил механизм работы с полостями, если там находится человек, который способен сообщить о своем состоянии. По его словам, для этого объявляется «минута тишины», работы прекращаются. В остальное время поиски идут без перерыва.

Утром 1 августа в доме 83 по Сибирской улице прогремел взрыв, после чего обрушились два подъезда. МЧС назвало предварительной причиной взрыв газа. По последним данным, восемь человек погибли, 20 пострадали.

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Нижний Тагил пятиэтажка обрушение погибшие
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