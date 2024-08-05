В Москве мужчина выстрелил в людей на самокатах

Video

В Москве мужчина во время конфликта выстрелил в людей, которые ехали на самокатах, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«В Верхнем Михайловском переулке произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы граждан, передвигавшихся на самокатах», — говорится в сообщении.

Стрелявший — местный житель 1982 года рождения. В пресс-службе московского управления МВД сообщили, что предполагаемый нападавший задержан и доставлен в отделение, передает «РИА Новости».

По данным телеграм-канала Mash, пострадали четверо людей, они сказали, что прохожий начал кричать из-за занятой дороги и уверял, что его едва не сбили. Затем мужчина начал стрелять. Предположительно, он стрелял из травматического оружия, отмечает телеграм-канал. Двое самокатчиков ранены в спины. Полицейские ищут мужчину.

В столичном управлении Следственного комитета не подтвердили РБК данную информацию.

Один из пострадавших при стрельбе — игрок медиафутбольного клуба Fight Nights Николай Бозаджи (Niko jr), пишет Mash со ссылкой на родителей спортсмена. В телеграм-канале Бозаджи данные подтверждаются. «Попадание было, но ничего серьезного, спина вроде целая. <...> Идет разбирательство», — говорится в публикации.

В конце июля в Москве таксист в ходе конфликта несколько раз выстрелил из травматического пистолета в голову пассажиру. Раненого тогда госпитализировали, а водителя задержали.