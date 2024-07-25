Таксист в Москве в ходе конфликта несколько раз выстрелил в пассажира
Пассажир московского такси госпитализирован после нескольких выстрелов из травматического пистолета в область головы, которые совершил водитель, сообщает телеграм-канал прокуратуры столицы.
Инцидент произошел на Международном шоссе. Между водителем и пассажиром возник конфликт, «в ходе которого водитель такси врезался в металлическое ограждение», пояснили в прокуратуре.
После этого водитель, мужчина 1968 года рождения, достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в область головы пассажира.
Пострадавший госпитализирован, водитель задержан.
Делом занимается Головинская межрайонная прокуратура. Водителю может грозить статья о покушении на убийство.
Источник газеты «Известия» рассказал, что пассажир набросился на водителя и начал его душить.
Водитель выстрелил, после чего мужчины вышли из машины. При этом водитель не поставил машину на стояночный тормоз и она проехала около 20 м и врезалась в ограждение.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий
На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион
Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Видео
Камала Харрис опубликовала первый предвыборный ролик. Видео
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной