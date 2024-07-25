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Общество ,  
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Таксист в Москве в ходе конфликта несколько раз выстрелил в пассажира

Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

Пассажир московского такси госпитализирован после нескольких выстрелов из травматического пистолета в область головы, которые совершил водитель, сообщает телеграм-канал прокуратуры столицы.

Инцидент произошел на Международном шоссе. Между водителем и пассажиром возник конфликт, «в ходе которого водитель такси врезался в металлическое ограждение», пояснили в прокуратуре.

После этого водитель, мужчина 1968 года рождения, достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в область головы пассажира.

Пострадавший госпитализирован, водитель задержан.

Делом занимается Головинская межрайонная прокуратура. Водителю может грозить статья о покушении на убийство.

Источник газеты «Известия» рассказал, что пассажир набросился на водителя и начал его душить.

Водитель выстрелил, после чего мужчины вышли из машины. При этом водитель не поставил машину на стояночный тормоз и она проехала около 20 м и врезалась в ограждение.

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