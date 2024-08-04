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Пожарные минимизировали угрозу распространения огня в ростовском Азове

Угроза распространения огня на склад горюче-смазочных материалов в Азове Ростовской области была минимизирована, сообщает губернатор области Василий Голубев.

«Главное — удалось минимизировать угрозу распространения огня на расположенный рядом склад ГСМ», — написал он в телеграм-канале.

Для тушения на место прибыл пожарный поезд. Причины возгорания установят после ликвидации, отметил губернатор.

По оценкам специалистов, пожар непростой, рассказал он. «Огонь охватил большую площадь, тушить горящие автопокрышки сложно. Поэтому ожидать быстрой ликвидации горения не приходится. Сейчас силы и средства для пожаротушения наращиваются», — добавил Голубев.

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Сообщения о крупном пожаре в Азове начали появляться около 17:00 мск 4 августа. В МЧС тогда рассказали, что на улице Дружбы загорелись мусор и покрышки на открытой территории.

Ростовский губернатор уточнил, что возгорание произошло на складе автопокрышек, и предупредил об угрозе распространения огня на соседние объекты, в том числе на склад горюче-смазочных материалов. К 18:19 мск пожар локализовали на площади 5 тыс. кв. м.

Пожарные минимизировали угрозу распространения огня в ростовском Азове
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