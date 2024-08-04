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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Ближнем Востоке

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Бадра Абдель Ати провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба российского МИДа.

Беседа была организована по инициативе египетской стороны. Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за скорейшее прекращение огня в зоне конфликта Израиля с ХАМАС. Они также подчеркнули необходимость общей деэскалации обстановки в регионе.

В МИДе отметили, что Москва и Каир нацелены на «координацию действий по всему комплексу ближневосточной проблематики».

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Сектор Газа

Египет граничит с сектором Газа и Израилем на северо-востоке. Государство выступает в качестве посредника между Израилем и ХАМАС для переговоров о прекращении огня и обмене заложников и заключенных.

Axios ранее со ссылкой на двух израильских чиновников сообщило, что переговоры между сторонами зашли в тупик. Перед этим в Каире прошла встреча глав израильских спецслужб «Моссад» и «Шин Бет» с египетскими посредниками.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
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