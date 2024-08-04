Al Mayadeen сообщил о гибели замминистра экономики Газы при взрыве
Заместитель министра экономики сектора Газа Абдель Фаттах аз-Зарии погиб в результате взрыва, сообщает телеканал Al Mayadeen.
По данным телеканала, в доме чиновника в городе Дейр-эль-Балах (располагается в центральной части эксклава) взорвалась бомба. Помимо аз-Зарии погибла также его мать.
В управлении по работе со СМИ сектора Газа подтвердили смерть замминистра, передает ТАСС. «Абдель Фаттах аз-Зарии погиб в результате прямого удара, нанесенного вражеской авиацией», — приводит агентство заявление ведомства.
31 июля в Тегеране погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, приехавший в Иран на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана. По его резиденции нанесли ракетный удар. New York Times со ссылкой на чиновников из стран Ближнего Востока писала, что Хания погиб при дистанционной активации заложенной ранее бомбы.
3 июля газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источники, близкие к ХАМАС, сообщала, что еще двое членов политбюро группировки и трое командиров военного крыла движения — «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама» — были убиты в результате израильского удара, нанесенного в июле по сектору Газа.
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