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В Кемеровской области пьяная сотрудница МВД насмерть сбила велосипедиста

В городе Мариинск Кемеровской области сотрудница местного отдела МВД насмерть сбила велосипедиста, сообщила пресс-служба управления полиции по региону.

ДТП произошло 3 августа. По версии МВД, сотрудница ведомства, ехавшая за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer, «не выбрала безопасную дистанцию» и наехала на мужчину, который шел в попутном направлении и катил велосипед. От полученных травм велосипедист скончался на месте до приезда скорой помощи.

Анализы показали, что виновница аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения. В МВД пообещали уволить сотрудницу, а ее руководителя — «привлечь к дисциплинарной ответственности».

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В управлении Следственного комитета по региону сообщили, что погибшему было 73 года. Сотрудница полиции при ДТП также получила травмы и была госпитализирована, уточнили в ведомстве.

Против нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободны на срок до пяти лет.

По данным РЕН ТВ, за рулем автомобиля находилась 41-летняя следователь Оксана Князева.

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