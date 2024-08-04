Три человека погибли, попав в шлюз в Приморье
В Приморье три человека погибли, оказавшись в шлюзовой системе сброса воды, 12-летняя девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.
По версии следствия, 3 августа 2024 года в районе озера Цинковое в Кавалеровском районе на севере Приморья две женщины с дочерьми катались на надувных сапбордах и попали в шлюзовую систему сброса воды. Им пытались оказать помощь мужья. В результате две женщины и один мужчина утонули. 12-летняя девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии, вторую девочку мать успела вовремя высадить на берег.
Были организованы поисковые работы. 4 августа были найдены все три тела. Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти отдыхающих по ч. 3 ст. 109 УК — причинение смерти по неосторожности.
По сообщению прокуратуры, на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб выехал прокурор Кавалеровского района Евгений Коняхин.
Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
В Следственном комитете указали, что купание на озере запрещено. Как сообщал «РБК Приморье», озеро Цинковое — по сути искусственный водоем, так называемое хвостохранилище, куда долгие годы сбрасывались отходы деятельности горно-обогатительного комбината.
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