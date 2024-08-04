 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Три человека погибли, попав в шлюз в Приморье

Три человека погибли, попав в шлюз в Приморье
Video

В Приморье три человека погибли, оказавшись в шлюзовой системе сброса воды, 12-летняя девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 3 августа 2024 года в районе озера Цинковое в Кавалеровском районе на севере Приморья две женщины с дочерьми катались на надувных сапбордах и попали в шлюзовую систему сброса воды. Им пытались оказать помощь мужья. В результате две женщины и один мужчина утонули. 12-летняя девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии, вторую девочку мать успела вовремя высадить на берег.

Были организованы поисковые работы. 4 августа были найдены все три тела. Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти отдыхающих по ч. 3 ст. 109 УК — причинение смерти по неосторожности.

По сообщению прокуратуры, на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб выехал прокурор Кавалеровского района Евгений Коняхин.

Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Мать и сын утонули в упавшей в карьер машине под Ярославлем
Общество
Фото:prok76 / Telegram

В Следственном комитете указали, что купание на озере запрещено. Как сообщал «РБК Приморье», озеро Цинковое — по сути искусственный водоем, так называемое хвостохранилище, куда долгие годы сбрасывались отходы деятельности горно-обогатительного комбината.

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
купальный сезон погибшие Приморье
Материалы по теме
Тела двух утонувших подростков достали из реки в Оренбуржье
Общество
Мать и сын утонули в упавшей в карьер машине под Ярославлем
Общество
Четверо иностранных студентов утонули в реке в Великом Новгороде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Глава украинского МИДа отправился в африканское турнеПолитика, 13:39
МИД назвал условие развертывания ядерных ракет в качестве ответа ЗападуПолитика, 13:36
В ожидании первой российской медали. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 13:30
В СК поставили на контроль дело об избиении чемпиона России по боксуСпорт, 13:20
Вторая провалившая гендерный тест боксерша гарантировала себе медаль ИгрСпорт, 13:18
Минобороны сообщило о взятии под контроль Новоселовки Первой в ДНРПолитика, 13:16
Премьер Финляндии оценил решение суда в Карелии по геноцидуПолитика, 13:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Три человека погибли, попав в шлюз в ПриморьеОбщество, 13:10
Брат обвиняемого во взрыве в Москве рассказал о его поездке в ПольшуПолитика, 12:39
Медведев оценил выгоду России от обмена заключеннымиПолитика, 12:29
Independent назвала возможный плюс для России от поставок F-16 на УкраинуПолитика, 12:26
МИД заявил, что после сигнала из Москвы Россия и США избежали эскалацииПолитика, 12:20
В Израиле два человека погибли в результате атаки террориста с ножомПолитика, 12:10
Какие перспективы ждут золото и другие драгметаллы в будущемРБК и Сбер, 12:05