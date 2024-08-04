В ДТП в Новой Москве три человека погибли, врезавшись в дерево

Фото: Прокуратура города Москвы

Три человека погибли в ДТП в Новой Москве, в том числе один несовершеннолетний, сообщила столичная прокуратура.

Авария произошла в селе Ознобишино Щаповского района в восточной части Троицкого административного округа.

По данным надзорного ведомства, водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением и врезался в дерево. По предварительным данным, водитель, а также два пассажира — 15-летний юноша и 23-летняя девушка — скончались на месте от полученных травм.

В прокуратуре подчеркнули, что ведомство контролирует установление обстоятельств.

По сообщению 360.ru, на месте работают оперативные службы. Прибыли криминалисты.

2 августа столичная Госавтоинспекция сообщила о мотоциклисте, который погиб в Москве, врезавшись в автобус.

Инцидент произошел на площади Победы в районе дома 1. По предварительным данным, мотоциклист сам совершил наезд на стоящий рейсовый автобус. От полученных травм он скончался на месте.