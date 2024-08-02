Мотоциклист врезался в автобус на площади Победы в Москве
Мотоциклист погиб в Москве, врезавшись в автобус, сообщила столичная Госавтоинспекция.
Инцидент произошел на площади Победы в районе дома 1. По предварительным данным, мотоциклист сам совершил наезд на стоящий рейсовый автобус.
«От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте», — добавили в инспекции.
На прошлой неделе ДТП с участием мотоцикла произошло на северо-востоке столицы, на проспекте Мира в районе дома 133. Столкнулись автомобиль «Тойота» и мотоцикл, водитель последнего от удара отлетел на встречную полосу, где его переехал другой автомобиль «Тойота». Мотоциклист умер на месте.
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