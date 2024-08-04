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Политика ,  
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Маск назвал неизбежной гражданскую войну в Британии

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Бизнесмен Илон Маск считает неизбежным начало гражданской войны в Великобритании, об этом он написал в комментарии под одним из видео с протестных акций в соцсети Х.

«Гражданская война неизбежна», — написал он.

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Участник протестов в Лидсе

29 июля в Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на детей в танцевальной студии. Погибли три ребенка, еще около десятка человек получили ранения. Это привело к беспорядкам в городе. По мнению полиции, протестующие поддались сообщениям в социальных сетях, ошибочно приписывающим напавшему на детей связь с исламизмом.

Беспорядки стали распространяться и на другие города страны: Ливерпуль, Бристоль, Белфаст, Лидс и другие. В Халле и Манчестере участники митингов устроили погром в магазинах, в Халле и Ливерпуле были ранены несколько полицейских.

В некоторых городах прошли задержания митингующих. Полиция в Великобритании получила право принимать «максимально жесткие меры» в отношении протестующих.

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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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