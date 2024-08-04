Маск назвал неизбежной гражданскую войну в Британии
Бизнесмен Илон Маск считает неизбежным начало гражданской войны в Великобритании, об этом он написал в комментарии под одним из видео с протестных акций в соцсети Х.
«Гражданская война неизбежна», — написал он.
29 июля в Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на детей в танцевальной студии. Погибли три ребенка, еще около десятка человек получили ранения. Это привело к беспорядкам в городе. По мнению полиции, протестующие поддались сообщениям в социальных сетях, ошибочно приписывающим напавшему на детей связь с исламизмом.
Беспорядки стали распространяться и на другие города страны: Ливерпуль, Бристоль, Белфаст, Лидс и другие. В Халле и Манчестере участники митингов устроили погром в магазинах, в Халле и Ливерпуле были ранены несколько полицейских.
В некоторых городах прошли задержания митингующих. Полиция в Великобритании получила право принимать «максимально жесткие меры» в отношении протестующих.
Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС
Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова
Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера
ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram