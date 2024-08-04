Ким Чен Ын ответил на предложение Путина о помощи в связи с наводнениями

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поблагодарил российского президента Владимира Путина за предложение помочь в связи с наводнением в северо-западных провинциях страны.

«Ким Чен Ын от имени правительства КНДР, Трудовой партии Кореи, корейского народа и от себя лично выразил искреннюю признательность президенту Владимиру Владимировичу Путину и правительству России. Он выразил благодарность, отметив, что в самое тяжелое время ощутил особое чувство в отношении настоящего друга», — приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

При этом северокорейский лидер отметил, что на нынешнем этапе власти приняли меры по срочной ликвидации последствий наводнения и эти меры будут проводиться по составленному плану. «А если в ходе дальнейшего восстановления потребуется насущная помощь, то будем просить о ней самых искренних друзей — Москву», — добавил Ким.

Фото: ЦТАК Фото: ЦТАК Фото: ЦТАК Фото: ЦТАК Фото: ЦТАК

Наводнения из-за проливных дождей на северо-западе КНДР начались в конце июля. В результате ущерб получили более 4,1 тыс. домов и значительная часть сельхозугодий. Южнокорейские СМИ писали, что из-за наводнений погибли до 1,5 тыс. человек. Ким Чен Ын назвал эту информацию «клеветнической кампанией».

3 августа Путин направил председателю КНДР соболезнования в связи с наводнением и предложил помочь. «Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», — написал российский лидер в телеграмме.