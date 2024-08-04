 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ким Чен Ын ответил на предложение Путина о помощи в связи с наводнениями

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поблагодарил российского президента Владимира Путина за предложение помочь в связи с наводнением в северо-западных провинциях страны.

«Ким Чен Ын от имени правительства КНДР, Трудовой партии Кореи, корейского народа и от себя лично выразил искреннюю признательность президенту Владимиру Владимировичу Путину и правительству России. Он выразил благодарность, отметив, что в самое тяжелое время ощутил особое чувство в отношении настоящего друга», — приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

При этом северокорейский лидер отметил, что на нынешнем этапе власти приняли меры по срочной ликвидации последствий наводнения и эти меры будут проводиться по составленному плану. «А если в ходе дальнейшего восстановления потребуется насущная помощь, то будем просить о ней самых искренних друзей — Москву», — добавил Ким.

Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК

Наводнения из-за проливных дождей на северо-западе КНДР начались в конце июля. В результате ущерб получили более 4,1 тыс. домов и значительная часть сельхозугодий. Южнокорейские СМИ писали, что из-за наводнений погибли до 1,5 тыс. человек. Ким Чен Ын назвал эту информацию «клеветнической кампанией».

3 августа Путин направил председателю КНДР соболезнования в связи с наводнением и предложил помочь. «Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», — написал российский лидер в телеграмме.

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Персоны
Северная Корея КНДР Ким Чен Ын Владимир Путин наводнения
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

политик
8 января 1982 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования в связи с наводнением в КНДР
Политика
Спутник «Роскосмоса» сфотографировал последствия наводнений в Колумбии
Общество
Более 200 человек погибли в Афганистане в результате наводнения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
КНР решила стимулировать внутреннее потребление из-за проблем в экономикеЭкономика, 07:11
Премьер немецкой Тюрингии призвал Россию заключить пакт о ненападенииПолитика, 07:02
Ким Чен Ын ответил на предложение Путина о помощи в связи с наводнениямиОбщество, 06:17
Axios узнал прогнозируемую США дату удара Ирана по Израилю из-за ХанииПолитика, 05:59
Более 200 человек эвакуировали из-за затоплений в Бурятии и ЗабайкальеОбщество, 05:42
Суд в США возобновит рассмотрение дела против Трампа о штурме КапитолияПолитика, 05:21
Следователи получили показания нового свидетеля по делу «Крокуса»Общество, 04:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Подорвавший поезд под Рязанью попросил отправить его воевать на УкраинуПолитика, 04:42
Трамп поздравил Путина с великолепной сделкой по обмену заключеннымиПолитика, 04:24
Соседи Венесуэлы предупредили о волне беженцев из-за нового срока МадуроОбщество, 04:05
Фигурантом дела сенатора Савельева оказался ветеран войны в АфганистанеПолитика, 03:46
Сын Трампа назвал Харрис «царицей границы» из-за миграционной политикиПолитика, 03:09
Жители города в Волынской области вышли на митинг из-за мобилизованныхПолитика, 02:58
Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал о шоке при встрече с ПутинымПолитика, 02:23