Трамп поздравил Путина с великолепной сделкой по обмену заключенными

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина со сделкой по обмену заключенными, назвав ее великолепной. Об этом политик заявил на митинге в Атланте.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с заключением еще одной замечательной сделки», — сказал Трамп (цитата по The Washington Examiner).

Экс-президент отметил, что «приятно говорить» о возвращении американских граждан, однако США, по его мнению, «заключают ужасные сделки».

1 августа Россия, США, Белоруссия, Германия, Словения и Норвегия провели беспрецедентный в новейшей истории обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек. Обмен проходил в турецкой столице Анкаре.

Десять человек, в том числе двое детей, были переданы России, 12 — Германии и четверо — США. Среди последних трое американских граждан — журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан и журналистка Алсу Курмашева (у нее есть также гражданство России).

В Россию в рамках обмена вернулись в том числе экс-сотрудник ФСБ Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, обвиняемые на Западе в шпионаже журналист Павел Рубцов (передан Польшей), ученый Михаил Микушин (передан Норвегией) и супруги Артем и Анна Дульцевы (были осуждены почти на два года тюрьмы в Словении).