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Дело сенатора Савельева ,  
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Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийства

Сюжет
Дело сенатора Савельева
Басманный суд отправил сенатора Дмитрия Савельева под арест. Его задержали в Совете Федерации, после того как по представлению генпрокурора Краснова сенаторы сняли с коллеги неприкосновенность. Савельев заявил о невиновности
Дмитрий Савельев
Дмитрий Савельев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В пятницу, 2 августа, Басманный районный суд Москвы отправил под арест сенатора Дмитрия Савельева, его обвинили в организации убийства за денежное вознаграждение, передает корреспондент РБК.

Суд арестовал Савельева до 2 октября. Заседание было закрытым.

Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийства
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Уголовное дело против Савельева возбудили по статье об организации приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

Что известно о сенаторе Савельеве и деле против него
Политика
Дмитрий Савельев

По версии следствия, 55-летний политик в 2023 году из-за личной неприязни к предпринимателю поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя. Следователи, получив информацию о готовящемся убийстве, инсценировали его.

Ранее источники РБК сообщали, что предпринимателя зовут Сергей Ионов. Он был партнером Савельева по бизнесу и делил с ним контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки.

Заказ на убийство Ионова должен был быть выполнен, когда тот находился под арестом. Предполагаемый исполнитель — сотрудник ФСИН — обратился в ФСБ. Сотрудники федеральной службы взяли дальнейший ход дела под оперативный контроль и собрали необходимые для доказательства организации убийства доказательства.

Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийства

Правоохранители задержали Савельева в пятницу, 2 августа, на выходе из зала заседания Совета Федерации. Незадолго до этого генпрокурор Игорь Краснов обратился к сенаторам с просьбой лишить Савельева неприкосновенности, сенаторы проголосовали «за».

Перед задержанием в зале Совета Федерации сенатор Дмитрий Савельев выступил с речью в свою защиту. По словам главы комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслава Тимченко, Савельев сказал, что его преслудет необоснованно, а факты против него сфабрикованы.

Дмитрий Савельев с 2016 года представляет в Совете Федерации Тульскую область. Он был делегирован в верхнюю палату предыдущим главой области Алексеем Дюминым. Его преемник на губернаторском посту Дмитрий Миляев при выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах включил Савельева в тройку кандидатов в сенаторы.

С 1999 года Савельева был депутатом Госдумы. Сначала он представлял там «Союз правых сил», потом «Родину», а затем и «Единую Россию».

Родился Савельев в 1968 году, он уроженец Нижнего Новгорода. Проходил военную службу в Афганистане. Работал на нижегородском заводе «Двигатель революции» (сейчас АО «РУМО»). В 1990-х работал на руководящих должностях в нефтяных компаниях: «Лукойл-Уфа» и «Лукойл-Нижний Новгород», затем — в нижегородской «Норси-ойл» в нижегородском Кстово (компанией руководил Сергей Кириенко — сейчас первый заместитель главы администрации президента, потом компания перешла под контроль ЛУКОЙЛа), ЗАО «Нефтехим», в 1998–1999 годах был генеральным директором «Транснефти».

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Басманный суд организация убийства Совет Федерации сенатор арест
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Дмитрий Савельев

сенатор от Тульской области
3 августа 1968 года
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