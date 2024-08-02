Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийства

Басманный суд отправил сенатора Дмитрия Савельева под арест. Его задержали в Совете Федерации, после того как по представлению генпрокурора Краснова сенаторы сняли с коллеги неприкосновенность. Савельев заявил о невиновности

Дмитрий Савельев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В пятницу, 2 августа, Басманный районный суд Москвы отправил под арест сенатора Дмитрия Савельева, его обвинили в организации убийства за денежное вознаграждение, передает корреспондент РБК.

Суд арестовал Савельева до 2 октября. Заседание было закрытым.

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Уголовное дело против Савельева возбудили по статье об организации приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, 55-летний политик в 2023 году из-за личной неприязни к предпринимателю поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя. Следователи, получив информацию о готовящемся убийстве, инсценировали его.

Ранее источники РБК сообщали, что предпринимателя зовут Сергей Ионов. Он был партнером Савельева по бизнесу и делил с ним контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки.

Заказ на убийство Ионова должен был быть выполнен, когда тот находился под арестом. Предполагаемый исполнитель — сотрудник ФСИН — обратился в ФСБ. Сотрудники федеральной службы взяли дальнейший ход дела под оперативный контроль и собрали необходимые для доказательства организации убийства доказательства.

Правоохранители задержали Савельева в пятницу, 2 августа, на выходе из зала заседания Совета Федерации. Незадолго до этого генпрокурор Игорь Краснов обратился к сенаторам с просьбой лишить Савельева неприкосновенности, сенаторы проголосовали «за».

Перед задержанием в зале Совета Федерации сенатор Дмитрий Савельев выступил с речью в свою защиту. По словам главы комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслава Тимченко, Савельев сказал, что его преслудет необоснованно, а факты против него сфабрикованы.