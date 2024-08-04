ВМС Британии сообщили о ракетной атаке на торговое судно у берегов Йемена
Торговое судно подверглось атаке в 125 км от берегов Йемена, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).
Первое сообщение об атаке UKMTO поступило вечером 3 августа. «UKMTO получило сообщение об инциденте в 125 км к востоку от Адена, Йемен», — отметили в Центре.
Затем капитан торгового судна рассказал, что «в судно попало неизвестное взрывное устройство», но весь экипаж в безопасности.
Позже сотрудник службы безопасности UKMTO уточнил, что в судно попала ракета. Пожара, попадания воды или утечки масла не произошло. Судно направилось в следующий порт.
Йеменские хуситы с осени 2023 года наносят удары по судам, которые, по их мнению, связаны с Израилем, а также по американским и британским судам в акватории Красного моря. Движение называет это ответом на действия Израиля в секторе Газа.
Так, 21 июля атаке в Красном море подверглось американское судно Pumba. По данным сервиса Marine Traffic, который отслеживает движение морских судов, Pumba — это контейнеровоз, следующий под флагом Либерии из Джидды (Саудовская Аравия) в Порт-Кланг (Малайзия). Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что это они нанесли удары по судну.
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