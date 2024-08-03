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Общество ,  
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На Кубани ликвидировали аварию, оставившую без воды 50 тыс. человек

Фото: FedorBabenkov / Telegram
Фото: FedorBabenkov / Telegram

На магистральном водопроводе в Темрюкском районе Краснодарского края завершили аварийно-восстановительные работы, сообщил глава района Федор Бабенков в телеграм-канале.

Ранее 50 тыс. жителей района остались без воды.

«На данный момент вода пущена в систему слабым напором. После наполнения РЧВ (резервуара чистой воды — РБК) вода будет подаваться потребителям в штатном режиме», — написал Бабенков.

Более 50 тыс. человек на Кубани остались без воды из-за аварии
Общество
Фото:FedorBabenkov / Telegram

Перебои с водой в Темрюкском районе возникли из-за аварии на сетях водоснабжения. В ликвидации последствий ЧП задействовали четыре единицы техники и четыре бригады, специалисты провели сварочные работы. Водобснабжение прекратилось в семи сельских поселениях, в населенные пункты организовали подвоз воды.

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водоснабжение питьевая вода Краснодарский край
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