На Кубани ликвидировали аварию, оставившую без воды 50 тыс. человек
На магистральном водопроводе в Темрюкском районе Краснодарского края завершили аварийно-восстановительные работы, сообщил глава района Федор Бабенков в телеграм-канале.
Ранее 50 тыс. жителей района остались без воды.
«На данный момент вода пущена в систему слабым напором. После наполнения РЧВ (резервуара чистой воды — РБК) вода будет подаваться потребителям в штатном режиме», — написал Бабенков.
Перебои с водой в Темрюкском районе возникли из-за аварии на сетях водоснабжения. В ликвидации последствий ЧП задействовали четыре единицы техники и четыре бригады, специалисты провели сварочные работы. Водобснабжение прекратилось в семи сельских поселениях, в населенные пункты организовали подвоз воды.
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