Более 50 тыс. человек на Кубани остались без воды из-за аварии
На сетях водоснабжения в Темрюкском районе Краснодарского края произошла авария, более 50 тыс. местных жителей остались без воды, сообщает оперштаб региона в телеграм-канале.
«В ликвидации аварии задействовано четыре единицы техники и четыре бригады. <...> Специалисты ведут сварочные работы», — говорится в сообщении.
Проблемы с водоснабжением возникли в Ахтанизовском, Вышестеблиевском, Запорожском, Новотаманском, Таманском, Сенном, Фонталовском сельских поселениях. В администрациях населенных пунктов ведут прием заявок на подвоз воды.
В начале июля в результате аварии на водоводе в городе Зерноград Ростовской области отключили воду. Работа насосной станции была остановлена в связи с порывом водовода в районе хутора Глубокий Яр. Ремонтные работы завершили через несколько часов.
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