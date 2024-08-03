В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности 4 августа
В Москве и Московской области 4 августа объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, ветра и тумана, сообщили в Гидрометцентре России.
Предупреждение будет действовать с 12:00 до 19:00 мск в воскресенье.
Желтый уровень опасности — это погодное предупреждение о потенциально опасных условиях — осадках, грозах, возрастании порывов ветра.
Густой туман был зафиксирован в Москве утром 3 августа. Днем температура воздуха поднималась до 22–24 градусов, ночью в столичном регионе ожидается плюс 13–15 градусов.
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