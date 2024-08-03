В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за грозы и тумана

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности 4 августа

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В Москве и Московской области 4 августа объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, ветра и тумана, сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать с 12:00 до 19:00 мск в воскресенье.

Желтый уровень опасности — это погодное предупреждение о потенциально опасных условиях — осадках, грозах, возрастании порывов ветра.

Синоптики ожидают в Московском регионе грозы, туман и порывы ветра до 15 м/с. Днем температура воздуха составит плюс 23–25 градусов, ночью — 13–15 градусов.

Густой туман был зафиксирован в Москве утром 3 августа. Днем температура воздуха поднималась до 22–24 градусов, ночью в столичном регионе ожидается плюс 13–15 градусов.