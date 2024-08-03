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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 18

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю

В результате ДТП с автобусом рядом с поселком Маганск в Красноярском крае пострадали 18 человек, сообщил минздрав региона в телеграм-канале.

«18 пострадавших были доставлены в Березовскую районную больницу для профилактического осмотра и оказания медицинской помощи. Среди них один ребенок», — говорится в сообщении.

Четверо пассажиров отказались от медицинского осмотра, еще трех направили для дополнительной консультации в клиническую больницу Красноярска, отметили в ведомстве. Врачи пришли к выводу, что граждане не нуждаются в госпитализации, пассажиров отправили домой.

Кроме того, одного взрослого и ребенка с места аварии транспортировали в больницу Красноярска, но медики также не нашли причин для их госпитализации.

Ранее в управлении СК по региону сообщали о десяти пострадавших в результате ДТП.

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Фото:СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Автобус с туристами направлялся из поселка Маганск в Береть. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, машина перевернулась. Следователи начали проверку по факту аварии.

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