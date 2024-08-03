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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS
Video

Минобороны России опубликовало видео работы зенитного ракетного комплекса «Бук-М3», который уничтожил запущенную ВСУ ракету ATACMS американского производства.

«Кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» по перехвату и уничтожению американской оперативно-тактической ракеты ATACMS ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

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1 августа Минобороны сообщило об уничтожении трех пусковых установок Patriot. Помимо этого, удары были нанесены по пункту управления беспилотниками, железнодорожным эшелонам с личным составом и боеприпасами.

В сводке ведомства уточнялись также общие потери ВСУ за сутки. Минобороны оценили их более чем в 1950 человек. Среди уничтоженной техники в сводке были упомянуты в том числе один танк, боевая машина РСЗО «Град», пусковая установка РСЗО М270 МLRS, САУ Paladin.

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