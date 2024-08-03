Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS
Минобороны России опубликовало видео работы зенитного ракетного комплекса «Бук-М3», который уничтожил запущенную ВСУ ракету ATACMS американского производства.
«Кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» по перехвату и уничтожению американской оперативно-тактической ракеты ATACMS ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.
1 августа Минобороны сообщило об уничтожении трех пусковых установок Patriot. Помимо этого, удары были нанесены по пункту управления беспилотниками, железнодорожным эшелонам с личным составом и боеприпасами.
В сводке ведомства уточнялись также общие потери ВСУ за сутки. Минобороны оценили их более чем в 1950 человек. Среди уничтоженной техники в сводке были упомянуты в том числе один танк, боевая машина РСЗО «Град», пусковая установка РСЗО М270 МLRS, САУ Paladin.
Сенатора Дмитрия Савельева задержали по делу об убийстве. Подробнее
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Число погибших в Нижнем Тагиле выросло до семи
Как правильно дегустировать и подавать вино
Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м
На Украине подсчитали, сколько мужчин поступают в вузы для отсрочки
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram