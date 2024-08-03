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Военная операция на Украине ,  
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Депутат Рады назвал Украину страной «неизвестных улиц»

Депутат рады Бужанский: Украина стала страной «неизвестных улиц»
Сюжет
Военная операция на Украине
Максим Бужанский
Максим Бужанский (Фото: Volodymyr Tarasov / Zuma / Global Look Press)

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский рассказал о странных чувствах при проезде по знакомой улице с измененным названием. Так он прокомментировал в своем телеграм-канале переименование улиц в украинских городах, которые назывались именами культурных деятелей.

По словам Бужанского, «Ильф и Петров уходят из Одессы», а писатель Исаак Бабель «догоняет, прихрамывая».

«Страна неизвестных улиц, страна потерянных смыслов, так долго кричали о единстве — и начали рвать его у других, едва разглядев, словно светлячка в ночи», — написал депутат.

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После начала российской военной операции на Украине активизировались инициативы по смене «российских» топонимов и названий объектов, а также демонтажу памятников советского и имперского времен.

В частности, 18 июля власти Одесской области распорядились о смене названий нескольких улиц в областном центре. Кроме того, в городе и регионе будут переименованы более 80 объектов. Улица Бабеля в Одессе станет улицей Дмитрия Иванова, а улица Ильфа и Петрова — улицей Семьи Глодан.

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