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Политика ,  
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Генеральные прокуроры России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве

Игорь Краснов и Ким Чхоль Вон
Игорь Краснов и Ким Чхоль Вон (Фото: genproc.gov.ru)

Генеральные прокуроры России и КНДР Игорь Краснов и Ким Чхоль Вон подписали соглашение о сотрудничестве между генеральными прокуратурами России и КНДР, сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

В подписанном документе определены основные соглашения и программы сотрудничества на период 2024–2026 годов. Документом предусмотрены консультации по вопросам правовой помощи и правоохранительного содействия по уголовным делам, борьбе с преступностью и охраны окружающей среды и защиты прав и интересов граждан. Так, страны будут сотрудничать в области противодействия коррупции и иным должностным преступлениям.

Договор включает ряд мероприятий, проведение встречи по ознакомлению с компетенциями структур обеих стран. Ранее подобный договор был подписан в 2010 году.

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В завершение встречи Игорь Краснов пригласил Ким Чхоль Вона принять участие в обсуждении механизмов защиты прав предпринимателей и инвесторов в рамках Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

19 июня во время визита Владимира Путина в Пхеньян между Россией и КНДР был подписан договор об оказании взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора.

Теги
КНДР Россия сотрудничество соглашение
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