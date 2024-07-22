Генеральные прокуроры России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве

Игорь Краснов и Ким Чхоль Вон (Фото: genproc.gov.ru)

Генеральные прокуроры России и КНДР Игорь Краснов и Ким Чхоль Вон подписали соглашение о сотрудничестве между генеральными прокуратурами России и КНДР, сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

В подписанном документе определены основные соглашения и программы сотрудничества на период 2024–2026 годов. Документом предусмотрены консультации по вопросам правовой помощи и правоохранительного содействия по уголовным делам, борьбе с преступностью и охраны окружающей среды и защиты прав и интересов граждан. Так, страны будут сотрудничать в области противодействия коррупции и иным должностным преступлениям.

Договор включает ряд мероприятий, проведение встречи по ознакомлению с компетенциями структур обеих стран. Ранее подобный договор был подписан в 2010 году.

В завершение встречи Игорь Краснов пригласил Ким Чхоль Вона принять участие в обсуждении механизмов защиты прав предпринимателей и инвесторов в рамках Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

19 июня во время визита Владимира Путина в Пхеньян между Россией и КНДР был подписан договор об оказании взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора.