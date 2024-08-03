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Военная операция на Украине ,  
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Двое человек были ранены в результате атаки города Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине

Мужчина и женщина пострадали при обстреле города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В результате прилета боеприпаса ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки доставлены в Шебекинскую ЦРБ [Центральную районную больницу]», — написал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, в шести частных домах выбило окна, были повреждены кровля и фасады. Также пострадали окна в многоквартирном доме и одном коммерческом объекте.

Кроме того, был поврежден один легковой автомобиль и линии газо- и электроснабжения.

Мужчина пострадал при атаке дронами в Белгородской области
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, утром 3 августа в результате атаки на область пострадал мужчина — он получил осколочные ранения правой кисти. Бригада СМП оказала ему медицинскую помощь на месте.

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Белгородская область атака ВСУ пострадавшие Вячеслав Гладков
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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