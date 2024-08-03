Двое человек были ранены в результате атаки города Шебекино
Мужчина и женщина пострадали при обстреле города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«В результате прилета боеприпаса ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки доставлены в Шебекинскую ЦРБ [Центральную районную больницу]», — написал он в телеграм-канале.
По предварительным данным, в шести частных домах выбило окна, были повреждены кровля и фасады. Также пострадали окна в многоквартирном доме и одном коммерческом объекте.
Кроме того, был поврежден один легковой автомобиль и линии газо- и электроснабжения.
Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.
Так, утром 3 августа в результате атаки на область пострадал мужчина — он получил осколочные ранения правой кисти. Бригада СМП оказала ему медицинскую помощь на месте.
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