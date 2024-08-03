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Общество ,  
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Число погибших в результате подрыва смертника в Сомали выросло до 32

Фото: Said Yusuf Warsame / EPA / ТАСС
Фото: Said Yusuf Warsame / EPA / ТАСС

Минимум 32 человека погибли и 63 получили ранения в результате подрыва террориста-смертника на пляже Лидо у отелей Beach View и Piscatore в столице Сомали Могадишо, сообщает сомалийское национальное агентство SONNA.

Местные силы безопасности продолжают осматривать подозрительные автомобили в районе теракта, сообщил представитель полиции Абдифитах Аден Хассан. По его словам, полиция убила несколько террористов на месте, еще одного задержали. В результате перестрелки с преступниками погиб полицейский, еще двое пострадали.

Президент страны Хасан Шейх Мохамуд и премьер Хамза Абди Барре провели экстренное совещание после теракта на пляже Лидо. Президент также выразил соболезнования семьям погибших.

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Фото:Feisal Omar / Reuters

Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов», запрещенная в России террористическая организация), базирующаяся в Сомали.

Группировка «Аш-Шабаб» связана с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация). В последние годы она также предпринимала крупные атаки в стране. Группировка в течение многих лет борется за свержение правительства в Могадишо, власти, в свою очередь, также заявляли о намерении бороться с ней.

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Сомали террорист-смертник взрыв
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