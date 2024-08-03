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Военная операция на Украине ,  
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Мужчина пострадал при атаке дронами в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины атаковали два населенных пункта в Белгородской области, пострадал мужчина, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«В селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения правой кисти. Бригада СМП оказала ему медицинскую помощь на месте, от госпитализации в лечебное учреждение отказался», — написал он.

Дроны также атаковали поселок Политотдельский. По предварительной информации, никто не пострадал. В результате атаки были повреждены два транспортных средства.

Оба населенных пункта располагаются вблизи границы с Украиной.

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Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, накануне Минобороны России сообщило о сбитом дроне над Белгородской областью. Ведомство тогда уточнило, что дрон был самолетного типа.

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Белгородская область Вячеслав Гладков дроны пострадавшие
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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