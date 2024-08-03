Мужчина пострадал при атаке дронами в Белгородской области
Вооруженные силы Украины атаковали два населенных пункта в Белгородской области, пострадал мужчина, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
«В селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения правой кисти. Бригада СМП оказала ему медицинскую помощь на месте, от госпитализации в лечебное учреждение отказался», — написал он.
Дроны также атаковали поселок Политотдельский. По предварительной информации, никто не пострадал. В результате атаки были повреждены два транспортных средства.
Оба населенных пункта располагаются вблизи границы с Украиной.
Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, накануне Минобороны России сообщило о сбитом дроне над Белгородской областью. Ведомство тогда уточнило, что дрон был самолетного типа.
Сенатора Дмитрия Савельева задержали по делу об убийстве. Подробнее
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Число погибших в Нижнем Тагиле выросло до семи
Как правильно дегустировать и подавать вино
Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м
На Украине подсчитали, сколько мужчин поступают в вузы для отсрочки
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram