Мужчина пострадал при атаке дронами в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали два населенных пункта в Белгородской области, пострадал мужчина, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«В селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения правой кисти. Бригада СМП оказала ему медицинскую помощь на месте, от госпитализации в лечебное учреждение отказался», — написал он.

Дроны также атаковали поселок Политотдельский. По предварительной информации, никто не пострадал. В результате атаки были повреждены два транспортных средства.

Оба населенных пункта располагаются вблизи границы с Украиной.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, накануне Минобороны России сообщило о сбитом дроне над Белгородской областью. Ведомство тогда уточнило, что дрон был самолетного типа.