В Белгороде и Курской области объявили ракетную опасность

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и его окрестностях объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Кроме того, сигнал ракетной опасности звучит в Курской области, написал врио губернатора области Алексей Смирнов.

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