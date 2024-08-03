В Белгороде и Курской области объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и его окрестностях объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Кроме того, сигнал ракетной опасности звучит в Курской области, написал врио губернатора области Алексей Смирнов.
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