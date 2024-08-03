Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки БПЛА
В Ростовской области в Морозовском районе ввели режим ЧС после ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор области Василий Голубев.
«В Морозовском районе введен режим ЧС. С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой», — написал он в телеграм-канале.
Голубев уточнил, что на данный момент повреждены стекла в окнах школ, детских садов, а также в жилых домах и других зданиях.
Сегодня ночью Ростовскую область атаковали 55 украинских дронов. Губернатор тогда написал, что в результате массированной атаки в Каменском и Морозовском районах области повреждения получили складские объекты.
В Каменском районе загорелись емкости с топливом. По его словам, пострадавших нет, пожар тушили более 90 человек.
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