При взрыве на гоночной трассе в Германии пострадали 22 человека

Фото: Sönke Brederlow / dpa / Global Look Press

В результате взрыва на гоночной трассе «Нюрбургринг» в Германии пострадали 22 человека, четверо получили серьезные ранения, сообщает DPA со ссылкой на полицию.

Трасса находится недалеко от поселка Нюрбург в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, ее протяженность — 20,8 км.

Взрыв произошел вечером 2 августа во время пробного заезда перед запланированной на субботу гонкой ADAC Ruhr Cup. По данным полиции, взорвался баллон под давлением в зоне паддока (закрытая для доступа зрителей территория, где располагаются зоны управления гонкой и площадки для парковки транспорта команд).

Пострадавших доставили в больницу на спасательных вертолетах. Криминальная полиция начала расследование.

Шестичасовая гонка состоится, как и планировалось. Как пишет Sueddeutsche Zeitung, в ней будет участвовать бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок.