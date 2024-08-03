При взрыве на гоночной трассе в Германии пострадали 22 человека
В результате взрыва на гоночной трассе «Нюрбургринг» в Германии пострадали 22 человека, четверо получили серьезные ранения, сообщает DPA со ссылкой на полицию.
Трасса находится недалеко от поселка Нюрбург в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, ее протяженность — 20,8 км.
Взрыв произошел вечером 2 августа во время пробного заезда перед запланированной на субботу гонкой ADAC Ruhr Cup. По данным полиции, взорвался баллон под давлением в зоне паддока (закрытая для доступа зрителей территория, где располагаются зоны управления гонкой и площадки для парковки транспорта команд).
Пострадавших доставили в больницу на спасательных вертолетах. Криминальная полиция начала расследование.
Шестичасовая гонка состоится, как и планировалось. Как пишет Sueddeutsche Zeitung, в ней будет участвовать бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок.
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