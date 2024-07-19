Путин выразил соболезнования после кончины генсека компартии Вьетнама

Нгуен Фу Чонг (Фото: vna / XinHua / Global Look Press)

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама То Ламу в связи со смертью генсека Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Текст письма опубликован на сайте Кремля.

«В России его всегда будут помнить как настоящего друга нашей страны, внесшего большой личный вклад в становление и развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Ханоем», — говорится в тексте.

Нгуен Фу Чонг скончался 19 июля на 81-м году жизни в Центральном военном госпитале № 108. Днем ранее его наградили орденом Золотой звезды.

Будущий генсек вступил в партию в 1968 году, в разгар военных действий в стране. В 1994 году он стал членом ЦК компартии, а в 1997 году вошел в Политбюро.

В 2011 году Нгуен Фу Чонг стал генсеком ЦК компартии, одновременно возглавив и Военную партийную комиссию. В 2018–2021 годах он также был президентом Вьетнама. За современную историю страны это был всего третий случай, когда партийный лидер был одновременно главой государства.