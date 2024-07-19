 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин выразил соболезнования после кончины генсека компартии Вьетнама

Нгуен Фу Чонг
Нгуен Фу Чонг (Фото: vna / XinHua / Global Look Press)

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама То Ламу в связи со смертью генсека Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Текст письма опубликован на сайте Кремля.

«В России его всегда будут помнить как настоящего друга нашей страны, внесшего большой личный вклад в становление и развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Ханоем», — говорится в тексте.

Умер генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг
Политика
Нгуен Фу Чонг &nbsp;

Нгуен Фу Чонг скончался 19 июля на 81-м году жизни в Центральном военном госпитале № 108. Днем ранее его наградили орденом Золотой звезды.

Будущий генсек вступил в партию в 1968 году, в разгар военных действий в стране. В 1994 году он стал членом ЦК компартии, а в 1997 году вошел в Политбюро.

В 2011 году Нгуен Фу Чонг стал генсеком ЦК компартии, одновременно возглавив и Военную партийную комиссию. В 2018–2021 годах он также был президентом Вьетнама. За современную историю страны это был всего третий случай, когда партийный лидер был одновременно главой государства.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Вьетнам Компартия смерть генсек соболезнования Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Умер бывший главред «Ведомостей» Андрей Шмаров
Технологии и медиа
Умер композитор Сергей Рудницкий
Общество
Умер чемпион СССР по футболу в составе минского «Динамо» Михаил Вергеенко
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 17:32
Байден назвал освобождения Гершковича приоритетом Белого дома Политика, 22:44
В Саратове легковушка и грузовик столкнулись с троллейбусом Общество, 22:35
Почему драгметаллы остаются популярной формой сохранения сбережений РБК и Сбер, 22:30
Экс-гендиректора World Class избили в Подмосковье из-за шаурмы Общество, 22:22
В Алуште из-за аварии полностью пропало электричество Общество, 22:12
Непобежденный россиянин в октябре проведет бой с экс-чемпионом UFC Спорт, 21:39
Резервный борт вывез пассажиров экстренно севшего в Красноярске Boeing Общество, 21:24
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Путин выразил соболезнования после кончины генсека компартии Вьетнама Политика, 21:22
«Аэроэкспрессы» больше не будут ходить до аэропорта Внуково Общество, 21:21
Зеленский заявил о борьбе врачей за жизнь Фарион после покушения Политика, 21:17
Гладков сообщил об атаке на четыре населенных пункта Белгородской области Политика, 21:09
Блинкен не смог гарантировать поддержку Украины при Трампе у власти Политика, 20:55
Футболист «Краснодара» подорожал на €2 млн по итогам Кубка Америки Спорт, 20:54
Аркадий Волож заявил об отсутствии связей с Россией Политика, 20:51