Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, беспилотник сбили около 07:40 мск.
Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам со стороны вооруженных сил Украины.
Накануне над Белгородской областью сбили украинский дрон. Минобороны России уточнило, что атака была пресечена около 23:00.
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