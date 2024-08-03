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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотник сбили около 07:40 мск.

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Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам со стороны вооруженных сил Украины.

Накануне над Белгородской областью сбили украинский дрон. Минобороны России уточнило, что атака была пресечена около 23:00.

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Минобороны Белгородская область беспилотники
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