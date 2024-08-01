Минобороны показало удар ракетой Х-35 по позициям ВСУ
Вооруженные силы России ударили по позиции радиотехнической роты противовоздушной обороны вооруженных сил Украины ракетой Х-35 комплекса «Уран», сообщило Минобороны.
В результате разбиты радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль, дизель-электростанция, убиты до 25 украинских солдат.
X-35 — советская и российская малогабаритная тактическая дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения ракетных, торпедных, артиллерийских катеров, кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн и морского транспорта. На ее основе на Украине создали ракеты «Нептун». Минобороны докладывало об ударах по цехам производства этих ракет в Харькове.
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