В России создали дрон «Судного дня» на случай ядерной атаки

В России разработали FPV-дрон «Судного дня» на случай нанесения ядерных ударов, сообщил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Специалистами ЦКБР был разработан проект «Хруст», частью которого стал дрон «Судного дня» для контроля радиационного фона и обеспечения безопасности работы личного состава», — рассказал Кузякин.

FPV-дроны (First Person View) — это квадрокоптеры или мультироторные беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео в реальном времени на устройство пилота. Человек, управляющий дроном, видит на экране своего устройства изображение так, как будто он находится в кабине.

Для выявления превышения уровня радиации беспилотник оснащен специальным датчиком. Время полета устройства при активном маневрировании — до 20 минут, а дальность работы — от 500 м до 2 км в зависимости от уровня заражения местности.

Кузякин выразил надежду, что «мир не допустит применения ядерного оружия» и разработка никогда не понадобится. В то же время, «было бы преступлением не готовиться даже к самым худшим сценариям развития событий», отметил директор ЦКБР.

Сегодня FPV-дроны применяют в военных целях. В феврале 2024 года глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что российский военно-промышленный комплекс нарастит объемы производства FPV-беспилотников до нескольких сотен тысяч. 30 июля глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что в России резко выросли поставки FPV-дронов в войска — до 4 тыс. в сутки.