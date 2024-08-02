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Сербия передала России пытавшегося продать место депутата в Госдуме

Сербия передала России подозреваемого в попытке продать место депутата в Госдуме
Передача состоялась в аэропорту Белграда. По информации МВД, мужчина предложил потерпевшему оказать содействие при получении места депутата Госдумы за ₽5 млн, после чего скрылся за границей

Сербские правоохранители передали сотрудникам российского подразделения Интерпола при МВД, а также работникам ФСИН подозреваемого в мошенничестве и попытке продать место депутата в Госдуме, сообщила пресс-служба МВД.

Передача состоялась 2 августа в аэропорту Белграда. Оттуда мужчину доставят в Москву.

По сведениям МВД, подозреваемый через посредника предложил оказать содействие человеку, чьего имени ведомство не называет, в получении статуса депутата Государственной Думы. За это он попросил 5 млн руб.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

«Однако взятые обязательства исполнять [он] не намеревался, так как не имел фактической возможности для этого», — отметили в МВД.

Против мужчины завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Октябрьский районный суд Владимира заочно арестовал фигуранта.

Год назад подозреваемого объявили в международный розыск. Его перемещения за границей отследили по каналам Интерпола. В декабре подозреваемого задержали в Сербии.

В 2011 году группа аферистов из Москвы пообещала двум бизнесменам включить их в партийные списки в преддверии выборов в Государственную думу и обеспечить их избрание депутатами. Также мошенники обещали обеспечить публикацию PR-материалов о предпринимателях в интернете. С каждого бизнесмена они попросили по €10 млн. Одного из мошенников задержали при получении части оговоренной суммы, позднее был задержан его соучастник.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сербия Интерпол экстрадиция Госдума продажа мошенничество
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