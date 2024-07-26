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Общество ,  
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Киргизия экстрадирует россиянку за мошенничество с сантехникой на ₽14 млн

Киргизия экстрадирует в Россию Полину Паскал, обвиняемую в серии мошенничеств, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Паскал вменяют участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размене — ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по каждой статье — до десяти лет лишения свободы.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По версии следствия, она представлялась жителям Москвы сотрудником управляющей компании и похищала деньги потерпевших под предлогом замены или установки сантехники без необходимости. Так, с 30 сентября 2019-го по 24 января 2020 года, будучи участницей преступного сообщества, она похитила у 196 граждан более 14 млн руб.

«В сопровождении сотрудников ФСИН России обвиняемая будет доставлена в Москву», — заключили в ведомстве.

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Теги
мошенничество Киргизия Москва Генпрокуратура
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