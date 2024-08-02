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Появились кадры эвакуации в кинотеатре «Октябрь» в Москве

В московском кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате эвакуировали людей

Появились кадры эвакуации в кинотеатре «Октябрь» в Москве
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В кинотеатре «Октябрь» в Москве прошла эвакуация, передает «РИА Новости» со ссылкой на администратора заведения. Причину эвакуации в кинотеатре не назвали.

В пресс-службе «Октября» сообщили РБК, что сейчас кинотеатр работает в штатном режиме.

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В 2020 году кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры фильма «Лед 2». Тогда произошло короткое замыкание электропроводки.

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