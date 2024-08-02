Появились кадры эвакуации в кинотеатре «Октябрь» в Москве
В кинотеатре «Октябрь» в Москве прошла эвакуация, передает «РИА Новости» со ссылкой на администратора заведения. Причину эвакуации в кинотеатре не назвали.
В пресс-службе «Октября» сообщили РБК, что сейчас кинотеатр работает в штатном режиме.
В 2020 году кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры фильма «Лед 2». Тогда произошло короткое замыкание электропроводки.
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